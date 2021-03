Meghan, Harry et les «fake news»

Vous détestez les « fake news », quand les gens font des affirmations qui s’avèrent incomplètes ou carrément fausses ?

Depuis dimanche dernier, des journalistes ont fouillé les affirmations de Meghan et Harry et même d’Oprah... et beaucoup de ces ballounes se sont dégonflées.

Libérée, délivrée

Le 8 mars, dans le National Post, on apprend que « c’est la décision du couple de se retirer de ses fonctions royales qui les a automatiquement disqualifiés de recevoir les services de sécurité offerts aux membres de la famille royale en exercice ». En coupant les liens avec la monarchie, ils n’étaient plus des IPP (Internationally protected persons). Ce n’était donc pas une décision de la famille royale.

Le 12 mars, le Daily Mail a déboulonné une par une les affirmations les plus explosives de l’entrevue.

Harry et Meghan ont affirmé s’être mariés en secret trois jours avant leur mariage officiel, avec seulement l’archevêque. Or, une union n’a aucune force de loi s’il n’y a pas deux témoins. « Si ce que Meghan et Harry affirment était vrai, l’archevêque aurait violé la loi ».

Meghan a affirmé que « plusieurs conversations » ont eu lieu au sujet de la couleur de peau d’Archie quand elle était enceinte. Alors qu’Harry affirme qu’une seule conversation a eu lieu et que c’était « dès le début, avant même qu’on soit marié ». Qui dit vrai ?

Harry a affirmé que, puisque la famille royale lui avait coupé les vivres, il n’aurait pas pu subvenir aux besoins de sa famille sans l’argent légué par sa mère.

De nombreux médias ont rappelé qu’il avait hérité de 13 millions de dollars à 30 ans et que cet argent provenait du divorce de Diana avec le prince Charles. Et Paris Match a rappelé qu’en Californie, Harry habite « une demeure grandiose, achetée 14,6 millions d’euros, avec courts de tennis, spa, sauna, garage pour cinq véhicules, maison d’amis, home cinéma et immense jardin fleuri ».

Pour ses problèmes psychologiques, pourquoi Meghan est-elle allée voir les Ressources Humaines, qui gèrent les employés du Palais et pas les médecins de la famille royale ?

En entrevue, Meghan a affirmé qu’elle avait passé une période de quatre mois où elle n’était sortie que deux fois. C’est faux, affirme le Daily Mail qui a passé au peigne fin tous les agendas royaux.

Oprah a affirmé que la presse britannique avait harcelé Meghan Markle avec des propos racistes. Or, plus du tiers des unes de journaux montrées à l’écran ne venaient pas de journaux anglais...

On a vu apparaître à l’écran : « La semence de Meghan va souiller la famille royale ». Or, le texte complet explique que c’est la blonde d’un membre du parti UKIP qui a tenu ces propos-là !

Meghan a affirmé qu’en tant qu’Américaine, elle ne connaissait rien à la monarchie. Or, quand elle s’est mariée, des journalistes avaient interviewé ses amies d’enfance. L’une d’elles avait raconté : « Meghan a toujours été fascinée par la famille royale. Elle voulait être Princesse Diana 2.0 ».

Reine la télé ?

Oprah est très bonne pour parler de sentiments, du ressenti, des blessures ou pour gratter le bobo. Pas pour talonner un invité sans relâche.

Maintenant, imaginez si un animateur coriace avait posé « les vraies questions » à Meghan et Harry...