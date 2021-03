Nolan Patrick près d’être à 100 %

Nolan Patrick ne connaît certainement pas le début de carrière qu’il espérait, mais l’attaquant des Flyers de Philadelphie estime être sur la bonne voie.

Choisi au deuxième échelon au total lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2017, Patrick a offert des récoltes de 30 et 31 points à ses deux premières saisons au sein du circuit. Il a ensuite raté l’entièreté de la campagne 2019-2020 en raison de migraines répétitives.

Effectuant un retour au jeu en début de saison après une période d’inaction de plus de 600 jours, il a toutefois eu du mal à se remettre en marche.

«Je savais évidemment que ça allait être difficile après avoir raté une aussi longue période, a-t-il dit en vidéoconférence, dimanche. Entrer dans cette saison sans matchs préparatoires, et m'y mettre avec un calendrier serré, je savais que ça allait être un défi. J'essaie juste de m'améliorer chaque jour et de me rapprocher du sommet de mon art. Je fais tout ce que je peux pour aider l’équipe à gagner.»

La victoire avant tout

Patrick revendique un dossier de trois buts et six points ainsi qu’un différentiel de -9 en 25 matchs depuis le début de la campagne. Samedi, il a marqué dans un revers face aux Capitals de Washington, mettant ainsi fin à une vilaine séquence de 17 parties sans obtenir le moindre point.

Ses statistiques personnelles ne lui importent que très peu toutefois, outre que pour aider les Flyers à se sortir d’une situation délicate. Le club de la Pennsylvanie a en effet perdu cinq de ses sept dernières sorties.

«C'était juste agréable de s'en sortir, a-t-il avoué. De toute évidence, ce n’est pas quelque chose que vous voulez vivre. Je suis ravi de revenir sur la feuille de pointage et j’espère que nous pourrons changer de direction et nous mettre en marche.»

«Je crois que je suis plus près d’être à 100 % chaque jour. Je ne sais pas trop comment jauger tout ça, mais j’ai de plus en plus de confiance en mon jeu.»