[PHOTOS] Place Jean-Béliveau: voici les statues de Guy Lafleur et Réal Cloutier

La Ville de Québec a dévoilé lundi matin les maquettes des œuvres d’art qui immortaliseront les joueurs professionnels Guy Lafleur et Réal Cloutier devant le Centre Vidéotron.

Avec ces deux légendes, l’allée commémorative sera complète à la place Jean-Béliveau, elle qui a pour objectif de mettre en valeur les cinq grandes périodes du hockey à Québec.

Conçue par l’artiste Guillaume Tardif, l’œuvre Trop fort pour la ligue rend hommage à Guy Lafleur alias le «Démon blond» alors qu’il évoluait avec les Remparts de Québec à l’âge de 19 ans. On se souvient qu’il a amené les Diables rouges à la victoire lors de la Coupe Memorial de 1971.

Elle montre Lafleur coulé dans le bronze et un peu plus grand que dans la réalité, soit à une échelle d’environ 130 %, qui déploie une énergie «exceptionnelle» à tirer au but. Son lancer crée l’effet d’une explosion de rondelles dans le filet qui s’élève à près de huit mètres au-dessus du sol.

Photo courtoisie Ville de Québec

«Je ne pense pas que c’est moi qui étais trop fort pour la ligue, c’était l’équipe!» a réagi M. Lafleur, qui a dit aimer que la statue s’éloigne du «bronze traditionnel», comme au Centre Bell ou dans sa ville natale, pour présenter un «mouvement plus éclaté».

«Je me sens vraiment privilégié», a affirmé le sportif.

Photo courtoisie Ville de Québec

L’autre sculpture est simplement intitulée Réal « Buddy » Cloutier. Elle est un clin d’œil à son passage remarqué dans l’Association mondiale de hockey (AMH). Mais au fond, c’est aussi un hommage à toute sa carrière, a précisé le maire de Québec, Régis Labeaume.

Le natif de Saint-Émile, tête relevée, dos droit et yeux rivés sur la «puck», enfile fièrement l’uniforme des Nordiques dans la création qui sera faite d’aluminium. «On sent que le joueur est à une fraction de seconde de se lancer vers le but», a décrit l’artiste Jean‐Robert Drouillard.

Photo courtoisie Ville de Québec

«Tout est représentatif. Chandail, casque, patins, même la façon de tenir mon bâton. Je ne pouvais pas demander mieux», a remercié M. Cloutier.

«Ça va être une allée spectaculaire», a dit M. Labeaume, visiblement emballé.

400 000 $

Les deux étoiles du hockey ont appris en décembre 2019 qu’elles avaient la faveur du public dans le cadre du concours lancé par la Ville de Québec.

Réal Cloutier avait eu une courte victoire avec 36 % des voix, devant Marc Tardif qui a obtenu 35 %. De son côté, Guy Lafleur avait remporté haut la main l’exercice avec 75 % des voix enregistrées en sa faveur.

Les deux nouvelles statues s’ajouteront aux œuvres rendant hommage à Jean Béliveau (As de Québec), aux frères Stastny (Nordiques de la LNH) et à Joe Malone (Bulldogs de Québec).

Les deux nouvelles œuvres d’art seront installées à l’automne 2021 et coûtent chacune 200 000 $. Elles sont financées par la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec.

Un autre hommage

On a appris lundi que la Ville ne s’arrêtera pas là, et ajoutera un autre monument dans l’allée. Celui-ci rendra hommage à Willie O’Ree, premier joueur noir à évoluer dans la Ligue nationale de hockey.

«Si on veut vivre ensemble et si on veut tous s’accepter, il faut peut-être comprendre aussi qu’on a même les mêmes goûts depuis très longtemps, entre autres pour le hockey qui est dans notre ADN. Ça nous semblait incontournable», a déclaré le maire de Québec.



O’Ree sera représenté par une sculpture de bronze alors qu’il jouait avec les As de Québec, dans les années 1950. Les baies vitrées évoqueront deux autres joueurs noirs qui ont évolué avec ce club : Herb Carnegie et Stan Maxwell.