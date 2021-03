Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 15 mars:

Miss Personnalité

Dans cette comédie d’action, Sandra Bullock, agente du FBI, doit absolument prendre part au concours Miss Univers afin d’empêcher un terroriste d’agir lors de l’événement. Or, madame n’est pas très portée sur les trucs beauté... Aussi avec Michael Caine, Benjamin Bratt et William Shatner.

Lundi, 13h, TVA.

Lumière sur...

À la télé québécoise, on a découvert Sonia Benezra lorsqu’elle est devenue la première VJ de feu MusiquePlus. Mais ce n’était là que le début, car l’animatrice a enchaîné les succès au petit écran, ayant même droit à son populaire talk-show. Retour sur un parcours parsemé d’entrevues marquantes.

Lundi, 15h, ICI Radio-Canada Télé.

Mini chalet - Grandeur nature

Ce n’est pas parce que c’est petit que c’est nécessairement simple. La designer Camille Perez Charland est aux premières loges de complications liées au pieutage de futurs minichalets au Québec. En plus d’être difficile, cette étape entraîne des retards de construction.

Lundi, 20h, CASA.

Jacques Brel, fou de vivre

Jacques Brel nous a quittés il y a plus de 40 ans. Pas sa musique. L’œuvre colossale de l’auteur-compositeur-interprète continue de vivre. Certes, c’est en partie en raison des mélomanes que son héritage se perpétue, mais aussi grâce à tous ces chanteurs qui sont inspirés par le regretté artiste.

Lundi, 20h, ARTV.

Pablo Escobar raconté par son fils

Rediffusion de l’excellente première série documentaire originale du Club illico. Et pas n’importe laquelle: celle où on s’immisce dans l’univers de Pablo Escobar, le célèbre baron de la drogue. En plus du fils, la veuve du criminel y va de confidences devant la caméra.

Lundi, 21h, MOI ET CIE.

Maria Chapdelaine

En attendant le nouveau film québécois articulé autour de l’héroïne de Louis Hémon (la sortie est prévue cette année), on peut se tourner vers le long métrage français de 1934. Âgée de 16 ans seulement, une adolescente courtisée par trois hommes doit prendre d’importantes décisions, dont une liée à l’amour.

Lundi, 21h, TFO.

L’avenir nous appartient

Émilie Perreault s’entretient avec Sophie Brochu, la PDG d’Hydro-Québec, dont l’ancien emploi chez Pacini a durablement influencé ses valeurs. Aussi, on parle de l’importance que les parents décrocheurs obtiennent un diplôme et on rencontre une restauratrice qui monte aux barricades contre la culture toxique en cuisine.

Lundi, 22h, Télé-Québec.