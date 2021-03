Shaq Barrett reste avec les «Bucs»

Les Buccaneers de Tampa Bay se sont assurés de conserver les services du joueur de ligne défensive Shaq Barrett pour les quatre prochaines années.

Lundi, l’agent du joueur de 28 ans a confirmé au réseau ESPN que son client avait paraphé une entente de 72 millions $, dont la moitié est garantie.

Barrett a ainsi obtenu la sécurité financière qu’il cherchait depuis quelques années. L’an passé, il avait reçu l’étiquette de joueur de concession, tandis qu’en 2019, il avait signé un contrat d’une saison.

Depuis que le chasseur de quarts-arrière évolue avec le club floridien, il est un élément-clé de la défensive du coordonnateur Todd Bowles. En 31 rencontres avec les «Bucs», Barrett a réussi 27,5 sacs.

L’ancien porte-couleurs des Broncos de Denver a également contribué à la conquête du Super Bowl des Buccaneers en 2020. Il a réalisé 12 plaqués et frappé les pivots adverses à quatre reprises en quatre duels éliminatoires.

Les Patriots sortent le chéquier

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se sont entendus avec quatre joueurs, dont l’ailier rapproché Jonnu Smith.

Celui ayant le même agent que Barrett a obtenu un contrat de quatre ans d’une valeur de 50 millions $. De cette somme, 31,25 millions $ lui sont garantis.

En 2020, Smith a connu la meilleure campagne de sa carrière. Il a réalisé 41 attrapés pour 448 verges et huit touchés. Depuis son arrivée dans la NFL en 2017, l’athlète de 25 ans a toujours amélioré ses statistiques.

Smith recevra 12,5 millions $ annuellement, ce qui fait de lui le troisième ailier rapproché le mieux rémunéré de la NFL, après George Kittle (15 millions $) et Travis Kelce (14,3 millions $).

La formation du Massachusetts s’est aussi entendue avec le joueur de ligne défensive Matt Judon sur un contrat de quatre ans, d’une valeur de 56 millions $.

Le chasseur de pivots a passé les cinq premières saisons de sa carrière avec les Ravens de Baltimore et a réalisé au moins six sacs du quart à ses quatre dernières campagnes.

Par ailleurs, les «Pats» se seraient également entendus avec le joueur de ligne défensive Davon Godchaux et le demi de coin Jalen Mills.

Rob Gronkowski veut tester le marché

Même si sa priorité est de rester avec les Buccaneers de Tampa Bay, l’ailier rapproché Rob Gronkowski a l’intention de tester le marché des joueurs autonomes quand il s’ouvrira mercredi.

«Je veux vraiment être de retour avec les Buccaneers. C’est là que je me vois. C’est vers cela que je penche, mais avec le marché des joueurs autonomes, on ne sait jamais ce qui peut arriver», a indiqué le vétéran de 31 ans lors de son passage au balado «10 Questions».

«D’autres équipes sont également intéressées, a-t-il ajouté. Je n’ai jamais été dans cette situation, donc je veux vraiment me plonger dans le jeu, juste pour voir ce qui se passe.»

En 2020, l’ancien porte-couleurs des Patriots de la Nouvelle-Angleterre est sorti de sa retraite pour rejoindre le quart-arrière Tom Brady chez les «Bucs». Le duo a mené la formation floridienne à la conquête du Super Bowl. En 16 rencontres de saison régulière, «Gronk» a attrapé 45 passes pour 623 verges et sept touchés. Il a ajouté huit réceptions pour 110 verges et deux majeurs en quatre parties éliminatoires.

Le produit de l’Université de l’Arizona avait paraphé un contrat d’un an avec les Buccaneers et a l’intention de signer seulement des ententes d’une campagne à l’avenir.

«Il est assez rare de voir quelqu’un finir un contrat dans la NFL, donc c’est assez spécial. Je n’ai jamais été joueur autonome auparavant, mais j’ai maintenant l’intention de le devenir après chaque saison, a expliqué Gronkowski. Je sens que je vais être un gars de contrat d’un an pour le reste de ma carrière, même si je joue 10 ans de plus. Je vais être un gars qui s'engage pour un an, un joueur autonome chaque année. Je vais contrôler mon destin tous les ans.»