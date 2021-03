«Star Académie»: une année d’apprentissage pour Lunou Zucchini

Lunou Zucchini conserve un vague souvenir d’avoir brièvement regardé Star Académie en 2003. «L’année de Marie-Mai», hasarde-t-elle, incertaine de la date précise. Mais sans plus. Elle n’avait jusqu’ici jamais été attirée par les concours de chant télévisés.

Et la voilà aujourd’hui candidate à Star Académie 2021, fraîchement sauvée par le public, qui a craqué dimanche pour son impeccable relecture du Parc Belmont, de Diane Dufresne.

«C’est drôle, parce qu’aujourd’hui, je suis en plein dedans, reconnaît candidement Lunou au téléphone, au lendemain de son retour à Waterloo. J’ai parfois écouté La Voix ou d’autres trucs du genre, mais je m’étais toujours dit que je ne le ferais pas. Je ne me voyais tellement pas faire ça, parce que je sentais trop l’esprit de compétition.»

«Mais, avec la nouvelle mouture de Star Académie, je voyais des publicités partout, et plein de choses me revenaient, continue la résidente de Saint-Denis-sur-Richelieu. Puisque c’est davantage axé sur l’artiste que sur la seule performance, le côté académique m’a beaucoup allumée. Finalement, je suis tellement heureuse de l’avoir fait! Et je ne sens aucune compétition entre nous. Hier (dimanche), je "tripais" tellement sur les numéros de Matt et Annabel [les deux autres participants en danger], j’étais tellement fière, j’étais beaucoup plus en admiration qu’en compétition!»

Elle ne cache d’ailleurs pas qu’il est souvent difficile de dire au revoir aux amis qui doivent quitter à la fin du variété du dimanche.

«Parfois, le soir, je suis couchée et je me dis : "Relativise! Ils ne sont pas morts!" (rires)».

Moment présent

La période était par ailleurs idéale pour Lunou, en ce début 2021, pour se prêter à ce genre de projet. Âgée de 25 ans, l’étudiante en théâtre musical a complété sa formation au Collège Lionel-Groulx en juin dernier, en pleine pandémie, et n’avait pas d’emploi ou de contrat devant elle. Elle n’a ainsi qu’étiré son passage sur les bancs d’école de quelques mois, dans un autre genre d’institution.

«Tout s’alignait. Au début, quand je me le suis fait proposer, après les auditions pour Star Académie, j’avais dit non. Mais, après, ça me trottait dans la tête. Je me suis dit : "Qu’est-ce que tu as à perdre?” J’avais fini l’école, je n’avais rien à faire l’année suivante, on était en pandémie...»

Et l’après Star Académie, Lunou Zucchini y songe-t-elle déjà?

«Non. Moi, je suis une professionnelle du déni, dans la vie! (rires) Et je pense que c’est un peu ce que je fais. Je pense que ça va être surprenant. Je n’ai aucune idée de ce qui m’attend après. J’ai hâte de voir. Pour l’instant, je suis vraiment dans le moment présent, à l’académie. Ce serait peut-être mieux que je prévoie l’après, mais je n’y pense pas, à date.»

Seulement témoin

Avant d’embrasser sa fibre artistique, Lunou avait tenté une incursion du côté des soins infirmiers.

«Ça aussi, c’était du déni, tu vois! (rires) Après, je suis allée en sciences humaines, et je suis allée à l’université en communications. Et, après, j’ai arrêté de faire du déni! (rires)».

Fille de la chanteuse Luce Dufault, ayant déjà exposé son talent vocal à la face du monde lors de la spéciale de la fête des Mères d’En direct de l’univers, en mai, Lunou n’avait aucunement l’impression d’arriver à Star Académie avec une longueur d’avance sur ses camarades parce qu’elle était familière avec le milieu artistique.

«Zéro, maintient-elle. J’ai été dans ce milieu par la force des choses, comme n’importe qui dont les parents travaillent dans n’importe quel domaine. Mais je n’ai jamais "été" ce domaine-là. J’en étais témoin, mais je n’en faisais pas partie tant que ça.»

Et que retient-elle principalement de ses quelques semaines à l’académie, jusqu’à maintenant?

«Avec Pepe (Munoz), on a travaillé l’importance du corps dans l’interprétation. Les cours d’identité artistique nous montrent à quel point c’est important de se connaître, que c’est normal de ne pas savoir plein de choses, de ne pas avoir réponse à tout. J’ai l’impression que c’est ce qui m’a le plus allumée.»