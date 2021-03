Thromboses: des risques avec la COVID-19, mais pas avec le vaccin d'AstraZeneca

Malgré les doutes qui existent autour du vaccin AstraZeneca, le microbiologiste Karl Weiss assure qu’il est plus sécuritaire de le recevoir que de prendre le risque de contracter la COVID-19, particulièrement pour les 65 ans et plus.

Même si le vaccin d’AstraZeneca n’est pas le plus efficace de tous, il reste fiable pour prévenir la maladie sévère et la mort causée par le virus SARS-Cov-2, a insisté le Dr Weiss en entrevue avec Mario Dumont, lundi.

«On disait 62 % d’efficacité, ça, c’est pour prévenir la maladie dans son ensemble. Il est très efficace pour prévenir la maladie sévère. Si on n’avait pas les autres vaccins, Moderna et Pfizer, c’est clair que tout le monde se précipiterait pour avoir le vaccin AstraZeneca», a-t-il jugé.

Il reconnaît toutefois que le vaccin a connu quelques embûches dans son développement, avec notamment la suspension d’une étude, des essais qui ont inclus peu de personnes de 65 ans et plus ainsi que des doutes quant à son efficacité contre le variant sud-africain.

Si des cas de thromboses ont été rapportés, le lien avec le vaccin d’AstraZeneca n’a pas été établi. Dans le programme de surveillance des vaccins, dès qu’une personne déclare une maladie après avoir reçu un vaccin, l’événement est rapporté même s’il n’est pas lié à la vaccination, a soutenu le Dr Weiss.

«C’est comme ça qu’on regarde la sureté d’un médicament. C’est une mesure de précaution en attendant l’analyse plus poussée du dossier. C’est de la transparence et dans le contexte actuel, c’est adéquat. [...] Le vaccin d’AstraZeneca a été donné à plus de 10 millions de personnes sans faire de problème particulier», a-t-il assuré.

Il considère par ailleurs qu’une personne âgée a beaucoup plus de risque de faire une thrombose en contractant la COVID-19 qu’en recevant une dose du vaccin d’AstraZeneca.

Le microbiologiste a donc fortement incité la population à ne pas refuser l’utilisation de ce vaccin.

Santé Canada a indiqué que le lot concerné n’a pas été reçu au Canada. Le vaccin AstraZeneca reçu au pays est fabriqué en Inde et porte la marque Covishield.