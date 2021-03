Travis Hamonic ne tarit pas d’éloges envers Quinn Hughes

Les Canucks de Vancouver connaissent de bons moments en mars, et ceux-ci coïncident avec le retour au jeu du défenseur Travis Hamonic, écarté de la formation pendant 18 matchs en raison d’une blessure.

Depuis que l’ancien des Flames de Calgary a refait sa place dans l’alignement, les Britanno-Colombiens ont montré une fiche de 5-3-0, qui est aussi attribuable aux succès devant les buts du jeune Thatcher Demko.

«Je n’ai pas joué énormément dernièrement, évidemment, mais je me sens plus à l'aise chaque jour, a confié Hamonic en visioconférence, lundi. Bien honnêtement, je m’attends aussi à beaucoup de ma part. Je sais que je dois atteindre un autre niveau et j’y arriverai.»

Il voit surtout d’un très bon œil sa collaboration à la ligne bleue avec Quinn Hughes. La présence de l’excitant arrière est d’ailleurs l’une des raisons qui ont poussé le Manitobain à s’entendre avec les Canucks à l’entre-saison.

«Il est quand même l’un des meilleurs défenseurs au monde, alors c’est assez amusant de jouer avec lui, pour être honnête avec vous. Il a un talent exceptionnel. Il a un niveau d’habiletés que vous ne pouvez apprendre, vous êtes juste né avec», a dit Hamonic, qui croit être un bon complément à son jeune coéquipier.

«J’essaie de faire les bonnes lectures sur les échappées, les bonnes lectures du côté défensif de la rondelle, a-t-il poursuivi. Évidemment, une bonne partie de notre offensive provient de "Huggy", et juste le laisser jouer de ce côté est vraiment important pour nous en tant que paire, mais aussi pour l’équipe.»

«Lorsqu’il a la rondelle, nous sommes une bonne équipe», a conclu Hamonic à propos de celui qui compte 24 points en 31 rencontres cette saison.