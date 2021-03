Un remaniement en défensive pour relancer le Canadien

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Dominique Ducharme, misera sur de nouvelles paires de défenseurs pour le duel contre les Jets à Winnipeg, lundi soir. Victor Mete sera notamment remplacé par Xavier Ouellet.

Ducharme n’a pas révélé l’identité de ses duos, mais il a expliqué qu’il allait tenter plusieurs combinaisons pour pallier l’absence de Ben Chiarot, qui ratera de six à huit semaines d’activités après avoir été opéré.

«Nous regardons pour faire quelque chose de différent [lundi soir]. Nous allons travailler sur de nouvelles paires. [...] On veut trouver le meilleur équilibre possible. Il y a des choses qu’on veut voir [lundi soir] et on va prendre les matchs un à la fois.»

Ducharme ne reproche toutefois pas à Chiarot de s’être battu, même si les conséquences s’avèrent importantes pour l’arrière et le club.

«Avoir une blessure lors d’une bagarre, ce n’est jamais souhaitable. Était-ce le bon moment? Le pointage était de 0 à 0 et il y avait de l’intensité dans le match. C’est une décision que Ben a prise et malheureusement, ça s’est retourné contre lui. Ça amène un défi supplémentaire pour notre équipe, mais il faut combler cette perte-là avec des individus qui s’ajoutent à la formation, mais aussi collectivement en jouant de la même façon.»

Un système en place

Même si Ducharme n’a pas apprécié le séjour à Calgary, qui s’est soldé par deux défaites face aux Flames, il estime que les modifications qu’il voulait apporter au système de jeu du club sont maintenant bien en place.

«Il reste des détails et on a [fait des ajustements lundi] matin. On a pas mal complété ce qu’on voulait mettre en place. On veut reprendre où on était quand on est partis de Vancouver.»

Par ailleurs, Phillip Danault pourrait jouer en soirée, mais la décision sera prise plus tard en journée. Il s’est blessé en première période du match de samedi, mais il était revenu au jeu par la suite. Il ne s’était pas entraîné dimanche, optant plutôt pour une journée de traitement. Il a sauté sur la glace lundi matin.

Carey Price sera devant la cage du Tricolore.

Séjour difficile

Le voyage de l'équipe dans l'Ouest canadien ne se passe pas comme souhaité pour les hommes de Ducharme. En effet, le Tricolore n'a obtenu que trois points sur une possibilité de huit, subissant trois revers.

Le Bleu-Blanc-Rouge n'a obtenu que trois victoires lors de ses 12 derniers affrontements et pointe au quatrième rang du classement de la section Nord.

Dans l’autre camp, tout va pour le mieux pour les Jets, qui ont triomphé à sept occasions lors de leurs 10 derniers matchs.

Les hommes de Paul Maurice sont au deuxième rang de la division, à quatre points des Maple Leafs de Toronto. Toutefois, la formation du Manitoba a trois matchs en main.

Mark Scheifele est le meilleur pointeur des Jets avec 36 points. Jeff Petry domine le CH avec 25 points.