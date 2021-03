Une première en six matchs pour les Predators face au Lightning

Pour la première fois en 2020-2021, les Predators de Nashville ont réussi à battre le Lightning de Tampa Bay. Lundi, dans le cadre du sixième duel entre les deux clubs cette saison, la formation du Tennessee a signé un gain de 4 à 1 au Amalie Arena.

Les «Preds» ont également profité de l’occasion pour mettre fin à une séquence de trois revers.

Devant son filet, Pekka Rinne a fait un excellent boulot pour permettre aux siens de l’emporter. Il a repoussé 38 des 39 lancers de ses adversaires. Le Finlandais de 38 ans a également fourni une mention d’aide sur le but en désavantage numérique de Calle Jarnkrok. Il a ainsi obtenu la 14e aide de sa longue carrière.

Rinne peut également dire un énorme merci au défenseur Dante Fabbro. En plaçant son bâton au bon endroit et au bon moment, l’arrière a volé un but certain à l’un de ses rivaux, alors que le pointage était toujours de 0 à 0.

Les autres marqueurs des Predators ont été Eeli Tolvanen, Viktor Arvidsson et Mattias Ekholm (filet désert). Sur les deux réussites inscrites contre un gardien, Jarnkrok a obtenu des mentions d’aide.

L’unique buteur des «Bolts» a été Steven Stamkos. Il s’agissait du 13e filet du capitaine du Lightning cette saison.