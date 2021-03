717e but en carrière: le train Alexander Ovechkin a pris de la vitesse

Le joueur-vedette Alexander Ovechkin a rejoint un autre grand nom de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) au classement des meilleurs buteurs de tous les temps, lundi, et, tout en se disant honoré de se retrouver parmi les plus grands joueurs, il poursuit son objectif de gagner des matchs.

L’attaquant a inscrit son 11e filet de la campagne tard en troisième période, dans un triomphe de 6 à 0 aux dépens des Sabres de Buffalo. Mais surtout, il a obtenu son 717e but en carrière, ce qui lui vaut une égalité avec Phil Esposito au sixième rang des compteurs du circuit. Le travail est maintenant loin d’être terminé pour celui qui se trouve à 14 réussites de Marcel Dionne, cinquième de la LNH. Voguant sur une séquence de trois parties avec au moins un but grâce à ses comparses Nicklas Backstrom et T.J. Oshie, le Russe est bien en marche.

«Évidemment, c’est agréable d’être en si belle compagnie. Par contre, je fais seulement ce qu’il faut. J’essaie de profiter de mes chances et d’avancer, a-t-il affirmé au site de la ligue. Les buts les plus importants s’en viennent. Il importe pour moi de suivre le rythme du match et je pense que notre trio est solide quand il contrôle la rondelle en patinant à travers la zone neutre. C’est plaisant de jouer.»

Une chance manquée?

Ovechkin a certes beaucoup de millage à son actif et à 35 ans, ses chances de rattraper Wayne Gretzky, meneur de la LNH avec 894 filets, paraissent amoindries aux yeux de plusieurs. Malgré tout, Esposito ne serait pas si étonné de voir le joueur des Capitals réaliser l’impossible.

«Perdre autant de matchs nuira à ses probabilités, a indiqué l’ex-patineur des Bruins de Boston en évoquant le conflit de travail de 2012-2013 et la pandémie de COVID-19. Mais je ne sais pas. Ce que Wayne a réussi est formidable, mais s’il y a quelqu’un pouvant briser la marque, c’est Ovechkin.»

Le numéro 8 des «Caps» devait poursuivre sa quête mardi à l’occasion de la visite des Islanders de New York dans la capitale américaine.