Aide du public demandée pour retrouver une ado disparue

Une adolescente de 15 ans est portée disparue depuis près de deux semaines à Laval et la police demande l’aide du public pour la retrouver le plus rapidement possible.

Destiny Labelle a été vue pour la dernière fois le 5 mars, au moment où elle quittait son domicile. Elle n’est jamais rentrée au bercail et ses proches craignent désormais pour sa sécurité.

Selon les autorités, l’adolescente pourrait se trouver à Montréal ou à Longueuil.

Destiny Labelle mesure 1,62 mètre (5 pi 3 po) et pèse 50 kg (110 lb). Elle a les cheveux frisés bruns.

Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir, des bottes Timberland et un sac Dickies avec des fleurs.

Toute personne qui détiendrait de l’information au sujet de cette disparition ou qui apercevrait l’adolescente est invitée à communiquer avec le 911 ou avec la ligne info de la police de Laval, au 450 662-INFO (4636).