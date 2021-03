Augmentation de l’accès au fleuve Saint-Laurent

L’accès au fleuve Saint-Laurent sera bonifié à Repentigny dès 2022 avec la création d’un nouveau pôle nautique.

Le conseil municipal local a récemment octroyé un contrat pour la réalisation des plans et devis. Ce projet dont les travaux débuteront à l’automne proposera notamment une promenade sur pilotis, un accès aux petites embarcations non motorisées et un parc avec modules de jeux sur le thème nautique. Le tout sera aménagé sur une superficie de 140 000 pieds carrés.

Le nouveau pôle nautique sera situé en bordure du fleuve sur les terrains adjacents à la Marina de la Rive-Nord, dans l’est de la municipalité, avec accès à partir de la rue Georges.

«On veut aménager les marais et en donner l’accessibilité aux citoyens, a expliqué David Legault, directeur général de la Ville de Repentigny. Il sera ultérieurement possible de faire du kayak, du canot ou de la pagaie.»

La Ville travaille également sur le déploiement d’un tracé bleu sur le fleuve qui rejoindrait la rivière des Prairies et la rivière des Mille Îles vers l’ouest.

Évalué à 4 millions $, le projet de pôle nautique pourrait bénéficier d’une aide financière de 2,7 millions $ de la Communauté métropolitaine de Montréal.