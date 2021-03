Drôle de vie que la mienne!

J’ai eu envie de vous raconter mon histoire pour remonter un peu le moral de tous ceux et toutes celles qui se plaignent de tout depuis le début de la pandémie, sans voir le bon qui existe aussi dans leur vie. Car oui, il y a du bon dans toutes les vies. J’ai perdu mon poumon droit il y a six ans. J’ai survécu à cause de mon intelligence et de ma force mentale. Grâce au gouvernement du Québec qui me donne chaque mois la prestation de solidarité sociale depuis l’an 2000, ça m’a permis de décorer ma chambre, de prendre soin de moi, de bien manger, de m’habiller un peu pour mes sorties à la Caisse Populaire.

Mes loisirs se passent à jouer aux échecs, à la flûte à bec, et à parler avec mes quatre amis, en plus d’avoir encore certains contacts avec mes trois sœurs. Je pense que ma jeunesse heureuse me permet d’accepter mon existence d’aujourd’hui. Merci Louise de faire savoir aux gens que tout le monde peut être heureux s’il le veut vraiment !

Un gars bien dans sa peau

Même dans sa simplicité, votre récit de vie met le doigt sur l’importance de se tourner vers soi pour apprendre le meilleur de la vie.