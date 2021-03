Ducharme pleinement satisfait

Gagnant d’un seul de ses quatre matchs précédents, le Canadien est parvenu à stopper momentanément sa glissade. Grâce à un effort soutenu de 60 minutes, au cours duquel il s’est assuré de ne pas se compliquer la vie, le Tricolore est parvenu à vaincre les coriaces Jets de Winnipeg.

• À lire aussi: Josh Anderson tient sa promesse

• À lire aussi: Quand les bottines suivent les babines...

Au grand plaisir de Dominique Ducharme, qui n’avait pas hésité, au terme du piteux match de samedi soir, à blâmer ses joueurs pour leur contre-performance. Hier, ç’a été tout le contraire.

« J’ai aimé la façon dont on a joué. J’ai aimé ce qu’on a fait collectivement. Du gardien aux attaquants, en passant par les défenseurs », a indiqué l’entraîneur du Canadien.

Plus près des jets

Grâce à ce gain, les Montréalais, toujours assis au quatrième rang de la section Nord, évitent de laisser les Jets creuser l’écart devant eux. Par le fait même, ils ont maintenu la distance de trois points qui les sépare des Canucks et d’une exclusion des séries éliminatoires.

Le Canadien vient de franchir sa mi-saison, chaque point gagné devient encore plus crucial. De même, empêcher un rival de division de récolter ne serait ce qu’un point devient également primordial.

Sur ce plan, le Canadien a fait tout un boulot pour maintenir la mince avance qu’il détenait en fin de rencontre, avant que Tyler Toffoli permette à ses coéquipiers de souffler grâce à son but dans un filet désert.

« On n’a pas perdu confiance. On n’a pas aimé la façon dont on a joué à Calgary. On voulait revenir à la façon dont on avait joué lors des six matchs précédents, a soutenu l’entraîneur. C’est certain que terminer ça de la bonne façon, après avoir perdu un point contre Vancouver dans la dernière minute, c’est un autre pas en avant pour nous. »

Chiarot : saison terminée

En matinée, le Canadien a annoncé que Ben Chiarot devra s’absenter pour une période de six à huit semaines. Le défenseur a dû être opéré à la main droite en raison d’une fracture subie lors de son combat contre J.T. Miller. Il devrait donc être sur la touche jusqu’à la fin de la saison.

« Ça amène un défi supplémentaire à notre équipe. Il faut combler cette perte par des individus qui s’ajoutent à la formation. »

Hier, Xavier Ouellet a disputé son premier match de la saison, prenant la place de Victor Mete. L’entraîneur du Canadien avait complètement chamboulé ses paires de défenseurs.

D’ailleurs, une fois de retour à Montréal, il ne serait pas surprenant de voir Cale Fleury, Otto Leskinen ou Josh Brook obtenir l’occasion de jouer avec le grand club à un certain moment. Toutefois, Ducharme n’a pas voulu se mouiller sur ces possibles auditions.

« On veut trouver le meilleur équilibre possible. Il y a des choses qu’on veut voir et on va prendre les matchs un à la fois. »