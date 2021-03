Encore la calculatrice

Mi-janvier, l’hiver gris ajoutait à la pesanteur de la pandémie. Heureusement, l’espoir renaissait au Québec grâce au retour du hockey de la Ligue nationale.

Le Canadien débutait sur de bien meilleures bases que les années précédentes sa saison régulière. Les experts et autres observateurs étaient dans une très forte proportion portés à placer le CH en séries éliminatoires.

D’autres illuminés, dont je suis, ressentaient l’épiphanie et accordaient le premier rang de la section Nord au Tricolore...

Mettons que je suis un peu moins fier de celle-là, quoiqu’après 10 matchs et un dossier de 7-1-2 pour 16 points, je me félicitais de ma clairvoyance. Sauf que ça a basculé.

L’équipe s’est mise à jouer tout croche et à perdre une majorité de matchs. Claude Julien, qui semblait à court de solutions, et Kirk Muller, qui ne parvenait pas à allumer l’avantage numérique, ont fait leurs boîtes. Stéphane Waite a sans avertissement fait de même une semaine plus tard.

La saison file

Dominique Ducharme et Alex Burrows ont redynamisé le Canadien. L’équipe est de nouveau fort agréable à regarder jouer, exception faite des deux matchs disputés à Calgary la semaine dernière.

Je sais qu’il est tôt dans la saison, mais en même temps, celle-ci file à une vitesse folle. Et comme le CH peine à empiler les victoires, je n’ai d’autres choix que de sortir la calculatrice...

L’an dernier, il a fallu 81 points en 70 matchs aux Blue Jackets pour accéder au tableau éliminatoire régulier de huit équipes dans l’Est, 78 points en 69 matchs aux Canucks dans l’Ouest. C’est 1,16 point par match (PPM) pour Columbus et 1,13 pour Vancouver.

L’actuelle campagne est fort différente puisque tous les matchs sont disputés à l’intérieur des quatre divisions. Je me suis attardé à la seule qui nous intéresse vraiment, la section Canadienne.

Les Leafs accumulent actuellement 1,33 PPM. À ce rythme, ils termineront la campagne avec une récolte de 74 points en 56 matchs. À l’autre bout du spectre, les Sénateurs recueillent un maigre taux de 0,68 PPM et termineraient ainsi avec seulement 38 points, au dernier rang.

Une ombre au tableau

La question cruciale est donc : combien faudra-t-il de points à une équipe pour se classer parmi les quatre premières de la division et accéder aux séries ?

Actuellement, le Canadien récolte 1,15 PPM, en route vers une récolte de 64 points. Est-ce que cela sera suffisant ? J’en doute vivement. Il est davantage plausible de croire à une nécessité de 67 points pour accéder aux séries. Il faut pour y parvenir que Montréal récolte 36 points lors des 29 derniers matchs de la saison. C’est une moyenne de 1,24 PPM. Pas impossible, mais faut s’y mettre. En ce sens, faut commencer à emmagasiner le point boni lorsqu’un match va au-delà des 60 minutes régulières.

Il existe pour le CH une ombre importante au tableau. Il ne reste que deux matchs à l’équipe face aux Canucks, contre qui ils affichent un dossier de 5-0-2 pour 12 points en 7 matchs, une moyenne de 1,71 PPM. Cette moyenne chute à 0,95 PPM face aux 5 autres équipes de la section, y incluant les pôvres Sénateurs.

Au bout du compte, si ça passe, ce sera très serré. Ça aura le mérite de nous tenir en haleine probablement jusqu’à la dernière semaine de la saison, début mai, incidemment une série de trois matchs face aux puissants Leafs...