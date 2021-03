Galchenyuk répond aux attentes des Leafs

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, est très satisfait des performances d’Alex Galchenyuk, qui évolue au sein du club-école de l’organisation dans la Ligue américaine.

Durant son point de presse de mi-saison, mardi, le DG a brièvement commenté l’acquisition de l’ancien joueur du Canadien de Montréal. Qualifiant celle-ci d’idéale en raison de la non-obligation pour le hockeyeur de se soumettre à une quarantaine de plusieurs jours, Dubas estime que Galchenyuk pourrait être rappelé par les Leafs s’il poursuit ses bonnes habitudes.

«Selon les informations que j’ai obtenues de Greg [Moore] et du personnel des Marlies, il a été formidable. Nous voulons qu’il continue de bâtir sa confiance. [...] Éventuellement, il aura une opportunité. Il était clair que nous souhaitions le faire repartir à zéro afin qu’il construise sur quelque chose. On espérait le ramener sur de bonnes bases et qu’il travaille avec nos instructeurs responsables du développement, puis qu’il dispute des matchs avec les Marlies.»

En six affrontements avec la filiale, le patineur américain a inscrit deux buts et six mentions d’aide. Embauché par les Sénateurs d’Ottawa le 28 octobre, il a marqué une fois en huit sorties avec cette équipe avant d’être échangé aux Hurricanes de la Caroline le 13 février. Deux jours plus tard, il a pris le chemin de la Ville Reine.