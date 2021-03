Jade Raymond lance son studio à Montréal

L’ancienne vice-présidente vedette de Google à la tête de la plateforme Stadia, Jade Raymond, lance son studio Haven Entertainment Studios Inc. à Montréal.

« Rien ne me fait plus plaisir que de revenir aux sources avec une équipe talentueuse sur cette nouvelle franchise », a indiqué par communiqué Jade Raymond, PDG et fondatrice de Haven Studios.

Début février, la vice-présidente vedette québécoise de Google derrière la plateforme de jeux vidéo Stadia, Jade Raymond, a quitté le géant américain, en semant la surprise dans l’industrie.

Aujourd’hui, l’ex-fondatrice d’Ubisoft Toronto et de Motive Studios, connue pour son travail sur Assassin’s Creed, se dit prête pour une nouvelle aventure.

« Lancer un studio indépendant soutenu par Sony Interactive Entertainment nous permet de repousser nos limites, avec l’appui d’un éditeur qui comprend le processus créatif lié à la création des jeux et qui est renommé pour la qualité de ses produits et son respect des joueurs », a-t-elle ajouté.

De son côté, Hermen Hulst, directeur des Studios PlayStation, a salué l’arrivée de la dirigeante dans l’entreprise.

« Nous connaissons les défis et les récompenses inhérents à la formation d’équipes créatives, et Jade a énormément d’expérience à la tête des plus grosses franchises de jeux. Nous sommes très confiants quant à l’avenir de Haven Studios et de son premier projet, actuellement en cours de développement», a-t-il conclu.