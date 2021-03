«Je n’ai pas peur d’un congédiement» -Marc Bergevin

Le directeur général du Canadien de Montréal Marc Bergevin ne s’attendait forcément pas à une première moitié de saison aussi animée.

Claude Julien a notamment été congédié de son poste d’entraîneur-chef, au profit de Dominique Ducharme, tandis que l’entraîneur des gardiens Stéphane Waite a également été relevé de ses fonctions dans le but de fouetter le gardien Carey Price.

«Un bon début, une période creuse et actuellement, on reprend du poil de la bête avec Dominique», a résumé Bergevin, se disant somme toute «satisfait», mardi, au moment de tracer un bilan de mi-saison pour le club montréalais.

«Ce n’est jamais facile, a par ailleurs avoué Bergevin, concernant les différents congédiements. Du côté personnel, ça vient te chercher, mais le côté professionnel va toujours prendre le dessus, je vais toujours mettre ça en avant.»

Devant certains propos tenus par Waite à l’effet que Bergevin l’aurait congédié pour éviter qu’il soit lui-même le prochain à perdre son emploi, le directeur général a bien voulu résumer sa pensée.

«Je n’ai jamais eu peur et je n’ai pas peur d’un congédiement, a-t-il dit, rappelant que Price devait profiter d’un changement quelconque. Carey a eu une période difficile. On le sait tous et il le sait. La façon dont il se comporte devant le filet présentement, c’est le Carey qu’on connaît et qu’on apprécie beaucoup.»

Lundi, Price et le Canadien ont retrouvé le chemin de la victoire en l’emportant 4 à 2 face aux Jets, à Winnipeg. Les deux mêmes équipes s’affronteront à nouveau, mercredi.

Transaction peu probable

Le Canadien a par ailleurs soumis au ballottage mardi l’attaquant Paul Byron afin qu’il se joigne à son escouade de réserve. À ce niveau, Bergevin a rappelé qu’il s’agissait d’un risque calculé visant à faciliter la tâche de l’équipe au niveau de la gestion de la masse salariale.

À propos d’une possible transaction avant la date limite des transactions, le directeur général a modéré les attentes, expliquant le tout par un manque de flexibilité sur la masse salariale de l’équipe.

«Il faut penser à court terme et à long terme», a par ailleurs expliqué Bergevin, notant que les chances étaient très minces qu’un espoir du CH soit sacrifié.

Le directeur général a admis avoir pesé le pour et le contre de l’arrivée du jeune Cole Caufield avec le Canadien plus tard cette saison. Si des discussions ont eu lieu à l’interne, Bergevin n’a pas voulu rentrer dans les détails. Le DG a admis que Caufield, à ses yeux, a notamment amélioré son jeu sans la rondelle.

Kaiden Guhle à l’infirmerie

L’espoir du Canadien de Montréal Kaiden Guhle s’est blessé à la main dimanche et ratera une période indéterminée.

C’est ce que les Raiders de Prince Albert, l’équipe de la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL) dont il est le capitaine, ont annoncé mardi. Le défenseur s’est blessé lors d’une rencontre face aux Warriors de Moose Jaw, dimanche. La gravité de la blessure n’a pas été dévoilée.

Le choix de premier tour du Canadien, soit la 16e sélection au total lors du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey, n’a donc eu le temps de disputer que deux parties depuis la reprise des activités dans ce circuit junior. Il a inscrit un but et ajouté une mention d’aide.

Guhle avait précédemment pris part à ses trois premières rencontres professionnelles en carrière avec le Rocket de Laval, le club-école du Tricolore dans la Ligue américaine. Il avait alors été blanchi de la feuille de pointage.