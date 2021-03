La Ligue pour la vertu est parmi nous!

Connaissez-vous la Ligue pour la vertu ?

Fondé en 1933 dans la foulée d’une série de scandales impliquant le merveilleux monde du showbiz (orgies, viols, arrestations pour possession de marijuana et morts par surdose), ce groupe de pression catholique américain militait pour « purifier » l’industrie du cinéma.

On dit qu’un an seulement après sa fondation, entre 7 et 9 millions de personnes faisaient partie de cette association.

C’EST BON POUR LA MORALE !

La ligue, qui appelait au boycottage des films offensant les bonnes mœurs et la morale chrétienne, avait établi sa propre grille de classification de films.

Il y avait les films jugés « moralement sains pour les enfants ».

Les films jugés « moralement sains » pour les adultes.

Et les films jugés immoraux.

Cette association avait tellement de pouvoir qu’en 1934, les producteurs de Hollywood ont décidé de prouver leur bonne foi en « s’autorégulant ».

Parmi les choses qu’on ne pouvait plus montrer au cinéma : un homme et une femme couchés dans le même lit, une femme en petite tenue, des gens consommer de l’alcool, blasphémer ou danser lascivement, ou des relations intimes entre personnes de races différentes.

Et, surtout, aucun film ne pouvait « porter atteinte aux valeurs morales des spectateurs ».

Par exemple, les bandits devaient toujours se faire tuer à la fin du film et les femmes adultères, voir la lumière et revenir à leur mari ou alors sombrer dans la déchéance la plus totale.

Bref, la sympathie du spectateur ne devait jamais aller du côté du vice ou du péché.

LES NOUVEAUX CURÉS

On pourrait croire que 54 ans après la première mondiale du film-choc Bonnie and Clyde (au Festival du film de Montréal de 1967 ), la Ligue pour la vertu est morte et enterrée.

Eh bien non, elle vit toujours !

On peut même dire qu’elle est plus forte que jamais !

Car la vieille ligue était une association en bonne et due forme.

Elle avait une adresse, un conseil d’administration, une charte, on savait où elle logeait !

Alors qu’aujourd’hui, la Ligue pour la vertu est partout et nulle part à la fois.

Ce n’est plus un organisme qu’on peut combattre, mais un état d’esprit.

C’est comme Le Petit Catéchisme.

« Où est Dieu ?

— Dieu est partout.

— Dieu nous voit-il ?

— Oui, Dieu nous voit et veille sur nous.

— Dieu connaît-il tout ?

— Oui, Dieu connaît tout : nos actions, nos paroles et même nos pensées les plus secrètes. »

Et puis, avant, on voyait venir les adeptes de la ligue à cent milles.

C’était des petites mémères qui portaient des chapeaux à fleurs.

Alors qu’aujourd’hui, les gardiens de la morale sont jeunes, ont des piercings, des tatouages...

Au lieu de faire le tour des bars pour « sauver » les alcooliques, ils combattent les mauvaises pensées dans les universités !

COLLET MONTÉ

Autre chose qui a changé : avant, les artistes détestaient la Ligue pour la vertu.

Ils trouvaient – avec raison – que c’était une bande de puritains à collet monté.

Or, aujourd’hui, les artistes sont tout contents de dire qu’ils appuient la ligue !

Pas un gala ou une remise de prix sans que nos acteurs ou nos musiciens ne répètent en chœur ses principes !

Les mémères ont gagné !