« Fais-toi en pas avec ça. L’âme du Canadien, ce sont les joueurs, c’est surtout pas la brique ». Quand il a lancé cette phrase à Ronald Corey en riant, le légendaire Maurice Richard a balayé les derniers scrupules qui retenaient encore le président du Canadien.

C’est Ronald Corey qui racontait l’anecdote hier. On discutait du 25e anniversaire de l’inauguration du Centre Bell qu’on célèbre aujourd’hui. Et si de rares Québécois l’ignorent encore, c’est Ronald Corey qui est à l’origine du Centre Bell. C’est lui qui a pris la décision de quitter le mythique Forum de Montréal.

« Je regardais grimper les salaires à une époque où il n’y avait pas de plafond salarial et que les droits de télévision étaient minimes. En plus, le dollar canadien dégringolait, il fallait absolument augmenter nos revenus. Et de beaucoup.

« J’adorais le Forum mais malgré les efforts des architectes, il n’y avait pas moyen de l’agrandir. On ne pouvait même pas construire un nouvel édifice sur le même terrain. Mais par courtoisie et pour avoir leur point de vue, j’ai réuni Maurice Richard, Jean Béliveau et Dickie Moore pour leur expliquer la situation. Quand Maurice m’a lancé que l’âme du Canadien, c’était les joueurs et pas la brique, j’ai su que je pouvais me lancer dans l’aventure », de raconter M. Corey.

PAS UNE GRUE EN VILLE

Quand Corey a commencé à travailler sur le projet, en 1991-1992, il discutait avec le maire Jean Doré. Il avait une vision grandiose que les premières maquettes nous laissaient entrevoir. L’ancienne gare Windsor, tous ces buildings qu’on prévoyait autour du Centre Molson...

Ç’a été long, mais les tours du CH dominent maintenant le quartier et une partie du centre-ville, la partie de la gare Windsor a été préservée et 25 ans plus tard, le Centre Bell, nouveau nom du Centre Molson, remplit ses promesses.

À part les coupes Stanley et les joueurs francophones.

« Quand on a entrepris la construction, les temps étaient durs à Montréal. C’était un projet qui importait », note Corey.

En fait, on disait à l’époque que les grues servant à la construction du Centre étaient les seules en ville. C’est vous dire à quel point le centre-ville était mort.

« On a choisi les meilleurs matériaux. Je voulais que l’amphithéâtre, qui était à l’avant-garde à l’époque, dure au moins 50 ans. Pierre Lemieux et Trizart, spécialistes dans les aménagements de scènes, ont été extraordinaires. Avec l’entretien impeccable et les améliorations apportées par les propriétaires, je trouve que le Centre Bell vieillit très bien. C’est un édifice qui a encore l’air neuf », de dire Corey.

LES SPECTATEURS BIEN SERVIS

C’est effectivement surprenant de réaliser que le Centre Bell a déjà 25 ans. C’est vrai qu’il a l’air encore neuf. Sans doute que le fait de n’avoir jamais abrité une grande équipe capable de gagner une coupe Stanley ou au moins de se rendre en finale a aidé à en conserver cette impression.

C’est effectivement un édifice qui sert bien les amateurs dès qu’ils sont entrés dans l’enceinte. La pente des gradins est accentuée, ce qui permet une vue plongeante même si l’édifice est énorme avec ses 21 300 sièges.

C’est sûr que l’emplacement en plein centre-ville a limité l’imaginaire des architectes et que les toilettes et les concessions ne sont pas les plus somptueuses.

Mais y a toujours moyen de manger un hot-dog chez Ferrera si c’est trop à l’étroit au Centre Bell.

L’édifice n’a pas vieilli non plus pour les différentes configurations spectacles et sports de combat.

Je sais qu’on est toujours romantique quand on parle du Forum, mais quelle ambiance vibrante avions-nous quand Georges St-Pierre a livré ses grands combats de championnat au Centre Bell ! C’était délirant.

Et pour Céline Dion ? Et le soir où Adonis Stevenson a planté Chad Dawson au premier round ? Ou quand Lucian Bute a affronté Jean Pascal dans ce qui est le vrai record d’assistance pour l’édifice ?

Aldo Giampaolo et Jacques Aubé ont fait un travail colossal pour que le Centre Molson, devenu Centre Bell, puisse tenir tête aux plus grands édifices d’Amérique. Le Madison Square Garden à New York, le Staples Center à Los Angeles, le United Center à Chicago, le Scotiabank Arena à Toronto...

LE DERNIER PRÉSIDENT À GAGNER

Ronald Corey trotte son petit jogging d’une heure cinq fois la semaine, il continue de suivre le golf et le hockey et s’il avait la chance, il prendrait sans doute la présidence d’honneur de la Traversée internationale du lac Saint-Jean.

Il est le dernier président du Canadien de Montréal à avoir gagné la coupe Stanley pour l’organisation. Il a peut-être contribué aux difficultés de ses successeurs en congédiant Serge Savard, mais c’est une autre histoire.

Il refuse de porter un jugement sur les 25 dernières années de l’équipe.

« Les temps ont trop changé. Avec bientôt 32 équipes, certaines formations risquent d’attendre longtemps avant d’avoir une chance de gagner la coupe. Mais il ne faut pas lâcher, il faut espérer », dit-il en riant.

Si Ronald Corey vit jusqu’à 100 ans, ça donne encore 17 ans à Geoff Molson pour gagner quelque chose...

Y a donc rien qui presse...

Donald Beauchamp chez TACT

Pendant que Paul Wilson travaille très fort à camoufler les mauvais coups de son ami Marc Bergevin, son prédécesseur Donald Beauchamp entreprend ce matin une nouvelle carrière chez TACT.

TACT est une firme de communications qui a des bureaux à Montréal, à Québec et à Saguenay. Plus précisément à Chicoutimi, la vraie ville.

Donald a rempli plusieurs mandats pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec et pour différents clients. Mais le temps de se consacrer à sa troisième carrière était venu.

Chez TACT, un autre ancien journaliste et sénateur l’a précédé. On parle d’André Pratte. Il est parti depuis. Pratte et Beauchamp partagent le même amour pour Guy Lafleur.