Le Canada noue un «partenariat énergétique» avec l’Allemagne

Le Canada et l’Allemagne ont noué un «partenariat énergétique» qui facilitera l’objectif commun d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Les deux pays «mettront sur pied un comité directeur de haut niveau, dont la coprésidence sera assurée par des sous-ministres», a indiqué par communiqué le ministère des Ressources naturelles.

Plusieurs aspects de la transition énergétique sont sur la table, notamment les politiques, la construction de systèmes électriques résilients, l’efficacité énergétique, le couplage sectoriel et l’innovation et la recherche.

«Nos objectifs et nos défis pour les prochaines années se ressemblent : éliminer progressivement les centrales au charbon, accélérer la production d'hydrogène et son utilisation, fixer un prix national sur le carbone et promouvoir l'efficacité énergétique», a dévoilé le ministre allemand des Affaires économiques et de l’Énergie, Peter Altmeir.

Le Canada définit la carboneutralitré comme une économie qui n’émet pas de gaz à effet de serre ou qui neutralise ses émissions à travers des projets de captation de carbone.