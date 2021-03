Les millénariaux et les finances : 6 balados qui parlent d’argent

L’argent, l’argent, l’argent! C’est un sujet qui intéresse de plus en plus les Milléniaux. Comment en faire plus? Comment approcher les finances en couple? Comment se débarrasser de ses dettes? Investir en bourse ou en immobilier? Pour répondre à toutes ces questions, voici 5 balados qui abordent le fric avec pertinence, simplicité et surtout avec positivisme!

1. Le Planif par Fabien Major

Comme planificateur financier et chroniqueur, Fabien Major introduit les finances personnelles en se collant sur l’actualité d’ici. Abordant des sujets hyper variés, il touche de manière plus poussée la gestion du portefeuille, la gestion du risque, les impôts ou les assurances. Il s’arrête aussi à des sujets plus grand public, comme la PCU, les finances au féminin, l’augmentation des prix des propriétés... On aime entre autres l’épisode de la chasse au million et la séparation coûteuse. Fabien utilise un langage clair et vulgarisateur qui vous donnera le goût de prendre en main vos finances.

2. Budget chéri par Delphine Pinon

Delphine Pinon est une trentenaire devenue travailleuse autonome, qui durant sa carrière en marketing a dû faire face à plusieurs insécurités financières. S’intéressant aux finances personnelles, elle a donc lancé ce balado sans prétention qui aborde sans filtre des thèmes comme le budget, l’immobilier, l’héritage, la surconsommation, le shopping, l’argent dans le couple, l’entrepreneuriat et plus encore. Ce balado français est définitivement un incontournable pour s’initier aux finances personnelles.

3. Finance 360 avec Alex Demers

Alexandre Demers, Président de la firme de gestion boursière Traders 360, est un spécialiste des finances de la génération Y. Ce balado québécois est conçu pour vous si vous vous intéressez aux investissements à la bourse, que vous êtes entrepreneur ou simplement si vous êtes curieux sur tout ce qui concerne le fric à Wall Street. L’animateur est un excellent vulgarisateur pour les débutants en la matière, mais il agit aussi comme expert, en dévoilant de précieuses informations pour de fins investisseurs. Les conversations qui ne durent pas plus que 20 minutes vont droit au but et nous communique que l’essentiel.

4. Millennial Investing - The Investor’s podcast par Robert Leonard

Du côté de Boston, le comptable et planificateur financier Robert Leonard présente le podcast Millenial Investing- The Investor’s podcast. Avec plus d’un million de streamings d’écoute, Robert y dévoile les astuces et les secrets de l’investissement dans le monde de la bourse, des affaires et de l’immobilier. À travers divers entretiens avec des manitous de la finance de la trentaine, il encourage les Milléniaux à se lancer dans différents secteurs d’investissements pour un avenir plus prospère. Ce podcast plus pointu s’intéresse aux actions en bourse, les risques du trading, du phénomène bitcoin et plus encore.

5. Millenial Money par Shannah Compton Game

Le podcast américain Millennial Money est animé par la planificatrice financière Shannah Compton Game. Avec un ton motivant, elle prône les différentes solutions pour faire de l’argent et vivre la vie qu’on souhaite. Dans cette approche, ce n’est pas le montant d’agent en banque qui compte, mais bien les démarches pour construire son histoire financière. Chaque semaine, elle aborde des sujets qui touche la génération Y comme le remboursement des dettes d’études, l’amour et l’argent, comment rebâtir son crédit, les voyages et plus encore.

6. De temps et d’argent avec Stéphane Fallu par Sun Life

L’animateur Stéphane Fallu reçoit à son micro monsieur-madame-tout-le-monde pour parler d’événements de la vie et de leur rapport avec l’argent. Du rêve d’être entrepreneur passant par une maman qui fait un retour aux études jusqu’à la retraite hâtive d’une infirmière, chaque épisode explique les divers impacts qu’ont ces étapes de vies sur les finances personnelles. Les invités s’ouvrent sur leur parcours, les obstacles qu’ils ont rencontrés et comment ils sont arrivés à devenir indépendants financièrement.