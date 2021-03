Réformer le Sénat américain

Comme ses prédécesseurs des trente dernières années, Joe Biden est confronté à la pratique du «filibuster» ou de l’obstruction systématique. Même si le vote de sa vice-présidente Kamala Harris permet de trancher en cas d’égalité, le Sénat étant partagé entre 50 démocrates et 50 républicains, le président constate presque chaque jour l’influence de la minorité.

Le Sénat peut voter des lois à la majorité simple, mais pour clore les débats sur un grand nombre de projets de loi et demander le vote, il faut obtenir l’assentiment de 60 sénateurs. Dans le contexte actuel, les 50 républicains (comme les démocrates avant eux) se serrent les coudes et refusent les compromis. Ils ont parfois l’appui de démocrates représentant des États plus conservateurs comme Joe Manchin de la Virginie-Occidentale ou Kyrsten Sinema de l’Arizona.

Le phénomène n’est pas nouveau puisque le filibuster trouve ses origines au début du 19e siècle, mais jamais on n’y a recouru aussi souvent que depuis le virage des années 1990. La polarisation débutée sous la présidence de Bill Clinton atteint maintenant des sommets et la plupart du temps on assiste à une relative paralysie du système.

Les chiffres ne mentent pas et on abuse de la pratique. Par exemple, de 1975 à 1992 on relève 357 cas d’obstruction systématique alors qu’on en compte plus de 1800 depuis. Si on a déjà évoqué la possibilité d’éliminer le filibuster, vous comprenez pourquoi le contexte est propice pour concrétiser une réforme sur cette question.

Républicains comme démocrates ont déjà modifié le cadre de l’obstruction systématique et permit de contourner la procédure pour certaines nominations ainsi que pour certaines lois reliées à la gestion du budget. Depuis ces modifications de 2013 et 2017, on songe à d’autres changements procéduraux ou, carrément, à l’abolition de la pratique.

Vous devinez aisément qu’on ne songe sérieusement à abolir l’obstruction systématique que lorsqu’on détient la majorité. Joe Biden et les démocrates réfléchissent à cette éventualité, mais ils craignent le retour de flamme républicain s’ils perdent la majorité au Sénat lors des élections de mi-mandat 2022.

Le président Biden est particulièrement attaché au respect des institutions et il est sincère lorsqu’il affirme qu’il croit toujours que le dialogue et le compromis sont possibles entre les deux formations politiques. Il sera peut-être bientôt forcé de reconsidérer cette vision s’il souhaite réaliser les projets proposés depuis son retour sur la scène politique.

Dans le contexte actuel, je crois qu’il faut revoir la pratique de l’obstruction systématique. Je préférerais qu’on l’abolisse, mais considérant la résistance d’élus démocrates comme Manchin et Sinema, limités par la nature de leur électorat, il faut miser sur de nouvelles procédures.

Bien sûr, les deux formations politiques reconnaissent les risques, mais on doit favoriser la représentation de la majorité. Déjà la composition du Sénat favorise une surreprésentation des petits états peu populeux, chaque état disposant de deux sénateurs, et le filibuster leur confère un pouvoir démesuré, celui de freiner presque toutes les tentatives de législations majeures.

Je l’ai souvent répété, mais en fondant les États-Unis et en créant les institutions politiques, les Pères fondateurs et leurs successeurs ont maintes fois manifesté leur penchant pour le compromis. Ils craignaient la domination du fédéral sur les états, tout comme ils craignaient la domination d’une branche de pouvoir sur les autres.

Je crois cependant que les penseurs des 18e et 19e siècles ne pouvaient envisager ce qu’on ferait de leurs interprétations et encore moins l’évolution de leur pays. Au 21e siècle, les tentatives de réforme et la volonté de la majorité se butent trop souvent à la tyrannie de la minorité. Le moment est venu d’assurer une représentativité plus juste, plus équilibrée.