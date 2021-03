«Star Académie»: Guillaume, Maëva et Zara en danger dimanche

Ce sont trois candidats déjà familiers avec la mise en danger qui concourront pour leur place à Star Académie, dimanche. Guillaume Lafond et Zara Sargsyan, tous deux sauvés par le public dans les dernières semaines, et Maëva Grelet, qui avait été protégée par les professeurs, revivront une nouvelle fois le grand stress.

Le cowboy adoré du public, Guillaume, s’est jeté dans le vide en passant devant le corps professoral sans son inséparable guitare pour offrir Cover Me Up, de l’Américain Jason Isbell. L’oreille fine de Gregory a relevé que le participant de Richelieu devait travailler ses notes graves, et Lara Fabian l’a invité à pousser sa quête d’outils qui affineront son unicité.

Hypersensible Zara

L’expérience Star Académie s’avère confrontante pour l’hypersensible Zara.

Photo Twitter, Star Académie TVA

En allant piger dans un répertoire des années 1960 pour montrer aux professeurs qu’elle est «capable de bien plus qu’ils pensent», a-t-elle dit, sur What Are You Doing The Rest Of Your Life?, l’adolescente de 16 ans s’attendait à se faire complimenter.

Démontée, elle a accueilli, l’air impassible, les commentaires de ses guides, qui relevaient son manque d’écoute. Mais Lara Fabian ne fut pas dupe et a vite décelé la frustration dans les yeux de sa protégée.

«Je sais que tu n’aimes pas ce qui se passe en ce moment, je le vois dans tes yeux. Le bas de ton visage sourit, mais tes yeux nous fusillent», a lancé la directrice, toujours aussi maternelle, en avançant vouloir travailler sur l’insécurité de la jeune femme.

Celle-ci a plus tard été rejointe dans sa chambre par ses copines Lunou, Annabel et Maëva, qui se sont précipitées pour la consoler.

Photo Twitter, Star Académie TVA

Quant à Maëva, qui fut très théâtrale sur I’d Rather Go Blind, on souhaite l’amener à privilégier le contenu plutôt que le contenant. «J’aurais coupé la moitié de tout ce qui était effets, effets de style, effets de face...», a pointé Ariane Moffatt.

La semaine prochaine, les candidats en évaluation n’auront d’autre choix que de proposer une chanson en français, un défi imposé par les professeurs.

Dévoilement du EP

Le choc des mises en danger digéré, une jolie primeur attendra les téléspectateurs de Star Académie dans la quotidienne de mercredi : des extraits des chansons créées par les académiciens dans le Lab d’Ariane Moffatt, qui ont déjà été gravées sur le EP numérique «Les sessions de Waterloo».

Sous la réalisation de Luis Clavis et Étienne Dupuis-Cloutier, en équipe de quatre ou cinq, les jeunes chanteurs ont fignolé des pièces de A à Z, de l’écriture à l’autoproduction, en passant par la composition. Le mini album sera lancé dimanche, et un numéro spécial y sera consacré au variété du soir même. Pour l’occasion, les candidats évincés Meghan Oak et Matt Moln seront de retour sur scène pour festoyer avec leurs amis.

Le public pourra voter pour protéger un candidat de Star Académie de l’élimination lors du variété de dimanche, à 19h, à TVA.