Tiger Woods est de retour chez lui

Près d’un mois après son accident de voiture, le golfeur Tiger Woods est de retour à son domicile.

C’est ce qu’il a annoncé sur son compte Twitter, mardi soir.

«Je suis heureux de vous dire que je suis de retour à la maison et que je continue ma réhabilitation. Je suis très reconnaissant de l’incroyable soutien et des encouragements que j’ai reçus dans les dernières semaines», a écrit le «Tigre».

Le 23 février dernier, Woods a subi de graves blessures aux jambes dans un accident de la route survenu en Californie. Son véhicule utilitaire sport était le seul bolide impliqué dans une sortie de route survenue près des municipalités de Rolling Hills Estates et Rancho Palos Verdes.

«Merci aux incroyables chirurgiens, docteurs, infirmières et personnel des centres médicaux Harbor-UCLA et Cedars-Sinai, a ajouté l’ancien numéro 1 mondial. Vous vous êtes tous si bien occupé de moi et je ne pourrais jamais vous remercier suffisamment.»

«Je vais me remettre à la maison et travailler pour devenir plus fort tous les jours», a conclu le détenteur de 15e titre majeur.