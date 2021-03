Tortorella n’a pas peur de confronter ses joueurs

Chaque jour qui passe nous confirme toujours davantage que John Tortorella n’est pas un entraîneur comme les autres.

Les épisodes controversés l’impliquant se comptent par dizaines depuis son entrée en poste dans la Ligue nationale de hockey, en 1989.

Déclarations fracassantes devant les journalistes, entraînements aussi punitifs que corsés, méthodes très peu conventionnelles avec ses joueurs... Les exemples «incriminants» sont extrêmement nombreux.

Au fil des saisons, il est d’ailleurs apparu évident que le coloré personnage ne faisait que très rarement l’unanimité aux yeux des joueurs qu’il dirigeait.

Cette année, après avoir fait la vie dure à Pierre-Luc Dubois, voilà que le pilote des Blue Jackets sert maintenant la même médecine au joueur s’étant amené à Columbus en échange du Québécois : Patrik Laine.

En entrevue mardi soir avec le réseau TVA Sports, le défenseur des Blue Jackets David Savard a pris quelques instants pour expliquer la vision qu’il avait de son entraîneur.

«C’est quelqu’un d’extrêmement passionné et honnête. Ses ordres sont toujours très clairs. Si tu embarques dans le bateau, tu n’auras jamais de problème avec lui. Cela dit, il n’a vraiment pas peur de confronter les gars et certains aiment moins ça. Ce sont justement ces joueurs-là qui trouvent leur association avec lui plus difficile.»

«John, que ce soit entre les périodes ou sur le banc, n’hésitera jamais à te dire ce qu’il pense de toi. Il est comme ça. Il faut comprendre que ce n’est jamais rien de personnel. En bout de ligne, il amène une énergie contagieuse au groupe. Ce n’est pas un hasard si ses clubs performent autant...»