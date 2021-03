Un vacarme nuit et jour de la Ville

Des Montréalais qui n’en peuvent plus d’être réveillés la nuit par le vacarme causé par les activités d’un atelier municipal ont dû débourser des milliers de dollars pour insonoriser leur appartement.

Cela ne fait que quelques mois que Benoît Desroches a emménagé dans un condo sur la rue Pauline-Julien, sur Le Plateau-Mont-Royal, mais il regrette déjà son achat.

On ne lui avait pas expliqué qu’il allait devoir tenter de dormir sous un tapage provenant des camions de l’arrondissement et de la ville. Ils opèrent à toute heure de la nuit sur le site de l’ancien incinérateur des Carrières, situé à quelques dizaines de mètres de sa chambre à coucher.

« C’est rare que je dorme bien. C’est vraiment bruyant », dit-il, en pointant du doigt l’endroit d’où proviennent les bruits des pelles, des moteurs et des alarmes de recul causés, entre autres, lors d’opérations de déneigement et d’autres opérations de voirie de la municipalité.

Plusieurs voisins sont aussi dérangés par le même problème sur lequel l’Ombudsman de Montréal se penche depuis 2019, mais qui n’est toujours pas réglé.

Certains habitent du côté nord des installations, dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie. C’est le cas d’Amélie, qui a emménagé l’automne dernier.

« Moi, je dors dur. Mais depuis que j’habite là, ça me réveille, témoigne-t-elle. Ça empêche vraiment mon copain de dormir. Certains soirs, c’est l’enfer. »

2000 $ de rénos

Sept autres résidents du secteur ont confié au Journal vivre le même problème.

Moins d’un mois après son arrivée, Benoît Desroches n’en pouvait déjà plus. Prêt à tout pour récupérer ses heures de sommeil perdues chaque nuit, il a déboursé 2000 $ pour faire installer des panneaux insonorisants sur ses fenêtres.

« Je n’avais pas le choix pour ma santé. »

En plus de ces installations, il doit se mettre des bouchons d’oreilles et faire jouer un bruit blanc sur son haut-parleur.

« J’ai réussi à mettre un pansement sur le bobo, mais le problème existe encore. »

Ses voisins sont plusieurs à avoir sorti le chéquier pour améliorer leur sommeil, révèle Magnetite Montréal.

L’entreprise a recensé huit clients dans le secteur qui ont fait appel à ses services pour installer ces mêmes panneaux.

« C’est l’un des cinq endroits à Mont­réal où nous avons eu le plus de clients », indique le propriétaire, Adib Ashkar.

Ceux-ci ont déboursé en moyenne près de 500 $, mais certains ont dû payer plusieurs milliers de dollars pour insonoriser leur logement, confirme-t-il.

L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie soutient que l’administration locale est « très attentive » aux problématiques de bruit et précise que « le secteur des Carrières est un site industriel et historique pour lequel la mixité des usages est permise et que le nombre de décibels généré était conforme aux normes ».