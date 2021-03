Une sortie aux États-Unis pour Kuessipan

Après avoir pratiquement fait le tour du monde de festival en festival depuis sa sortie au Québec à l’automne 2019, le film québécois Kuessipan atterrit maintenant aux États-Unis.

Le touchant drame de la cinéaste Myriam Verreault, tourné chez et avec la communauté innue de Uashat Mak Mani-Utenam, aura droit à une sortie en salle virtuelle, le 26 mars, via plus d’une vingtaine de cinémas indépendants dispersés dans les grandes villes américaines, dont New York et Los Angeles.

Photo courtoisie, Filmoption International

Acheté par le distributeur ArtMattan Films, il sera ensuite rendu disponible en vidéo sur demande.

Depuis qu’il a remporté le Grand prix du Festival de cinéma de la ville de Québec, en septembre 2019, Kuessipan a gagné une trentaine de prix sur le circuit des festivals mondiaux.

Il devait prendre l’affiche sur grand écran en France, en janvier, mais la sortie a été repoussée à plus tard parce que les cinémas y sont toujours fermés en raison du coronavirus.