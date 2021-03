SIMARD VINET, Raymonde



À Repentigny, le 10 mars 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Raymonde Vinet, épouse de feu Dr François Simard. Native du quartier Longue-Pointe à Montréal, elle était la fille de feu E.A. Vinet et de feu Bella Dagenais.Elle laisse dans le deuil son fils Dr Michel Simard (Marie-Josée Thériault) et sa fille Dre Lyne Simard (Claude Rochon), ses petits-enfants Frédérick (Maude Couture), Jonathan et Florence, ses belles-soeurs Louise Bélisle et Danielle Tremblay, son beau-frère Dr René Simard, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.L'ont précédée ses soeurs Jacqueline, Yolande et Marielle (Louis-Paul Hébert), ses frères Claude et Gilles, ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Simard.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.En raison des restrictions gouvernementales actuelles, visites et cérémonie auront lieu sur "invitation seulement".