VALIQUETTE, Gilles



À la maison de la Sérénité de Laval, le 2 mars 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Gilles Valiquette, époux de Mme Colombe Lacroix.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois enfants: Lucie, France (Reynald) et Daniel (Marie-Claude), ses petits-enfants: William, Clément, Alex et Maya, sa soeur Louise (Réal), ses belles-soeurs, beaux-frères, nièces et neveux ainsi que de nombreux autres parents et amis.Dû aux restrictions de rassemblement.Les funérailles auront lieu en privé, le samedi 20 mars 2021 à 11 heures en l'église Sainte-Béatrice de Laval, (475 avenue Perron, Laval).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la maison de la Sérénité.PATRICK LAJEUNESSE, propriétairewww.salonlfc.com