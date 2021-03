LEFEBVRE, Rollande



À Laval, le 12 mars 2021, à l'âge de 90 ans est décédée Madame Rollande Lefebvre, épouse de feu Jean-Paul Fontaine.Elle laisse dans le deuil ses enfants : France (Florian), Johanne (Yvon), Sylvie (René), Luc (Sylvie) et Gérard (Brégitte), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Jeannine Fontaine, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.Dû aux circonstances actuelles, les visites et les funérailles auront lieu en privé sur invitation de la famille seulement. Toutefois, vous êtes invités à assister à la webdiffusion de la cérémonie le dimanche 21 mars 2021 à 13h via le lien suivant :3198 RUE ONTARIO EST, MONTRÉAL