GOSSELIN, Imelda



De Blainville, le jeudi 11 mars 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Imelda Gosselin, épouse de feu M. Flavius Castonguay.Elle laisse dans le deuil son fils Robert (Johanne), ses petits-enfants Joanie, David (Marie-Danielle), Audrey (Cédrick), Matthieu et Kelly-Anne, son frère Jules, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈREwww.salonsfunerairesguay.comle vendredi 26 mars 2021 selon une liste préétablie par la famille. Les funérailles auront lieu en l'église Notre-Dame de l'Assomption (Blainville) après l'exposition.