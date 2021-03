LAFLAMME, Gaston



Le 8 mars 2021, est décédé à l'âge de 72 ans, M. Gaston Laflamme, conjoint de Mme Linda Landry.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère Théonèse Ouellette, ses soeurs Judith (Jacques Vallé) et Lynda, son frère Donald (Carmen St-Laurent), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, il n'y aura pas de cérémonie.Vous pouvez faire un don à la Société canadienne du cancer.