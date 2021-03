DUSSAULT LAVIGNE, Thérèse



À Laval, le 8 mars 2021, à l'aube de ses 92 ans est décédée paisiblement Thérèse Lavigne, épouse de feu Claude Dussault.Elle laisse dans le deuil ses fils Normand (Hélène Drapeau) et Pierre, ses petits-enfants, Virginie (David Papageorges) et Laurence (Charles Turgeon) ainsi que son arrière-petite-fille, Rose Papageorges. Outre sa soeur Simone (feu Denis Lévesque) et ses enfants, son frère Fernand, ses neveux Sylvie et Richard Lavigne, elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-soeurs et plusieurs neveux et nièces de la famille Dussault.Une célébration à sa mémoire aura lieu ultérieurement.