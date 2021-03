LAUZON, Monique née Faille



De Montréal, le 26 février 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Monique Faille, épouse feu Réjean Lauzon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie et Robert (Diana); ses petits-enfants Sara (François-Xavier Corriveau), Samuel, Maxine, Jamie et Tristan; ses frères et soeurs Denise, Jacques, Claude, Diane, Robert, Michel et Serge; ses belles-soeurs Marilyn, Diane et Suzanne, sa filleule Louise ainsi que plusieurs autres parents et amis.On se souviendra d'elle pour sa foi profonde en Dieu, et pour la bonté et la générosité qu'elle partageait avec tout le monde, mais surtout avec ceux qui lui étaient chers. Elle aimait son Réjean avec tout son être et adorait surtout ses petits-enfants. Elle nous manquera beaucoup, mais elle est avec son amour et est en paix au Ciel.Elle sera inhumée au cimetière Sts-Anges de Lachine situé au 2360, rue Prévost à Lachine, le mardi 23 mars 2021 à 11h. Le port du masque et la distanciation sont obligatoires.En sa mémoire, un don à la fondation de l'Oratoire Saint-Joseph serait apprécié. www.saint-joseph.org