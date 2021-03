GIROUARD, Carole



À Salaberry-de-Valleyfield, le 12 mars 2021, à l'âge de 66 ans est décédée Mme Carole Girouard, fille de feu Lionel Girouard et feu Jacqueline Langlois.Madame Girouard laisse dans le deuil son ami de coeur Paul-Émile Fleury, son fils Michel Jr Audette (Sandy), sa fille Mélanie Audette, ses petits-enfants : Michaël (Frank), Jonathan, Raphaël et Alexandra, ses arrière-petites-filles : Zoé et Rosalie ainsi que sa soeur, ses neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s.En raison de la situation actuelle et bien que la famille aurait souhaité procéder à une période de condoléances publiques, les funérailles auront lieu en toute intimité.La famille vous invite à laisser vos messages de condoléances en signant le registre virtuel disponible sur notre site web.Pour plus d'information, vous pouvez nous joindre par téléphone au 450.373.3511 ou via notre site web au