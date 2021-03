PEPIN, Guy



À Montréal, le mercredi 10 mars 2021 est décédé, à l'âge de 77 ans, Guy Pepin.Il laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Carl), feu Caroline et Melanie, la mère de ses enfants Arlene Provencher, ses petits-enfants Julian, Shoshana (Aron) et Noah.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, le nombre de visiteurs au salon est limité et le respect des mesures sanitaires actuelles est obligatoire. Les funérailles seront donc célébrées en privé.En guise de sympathie, un don peut être fait en sa mémoire à Centraide.