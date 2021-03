GRÉGOIRE BOURDEAU Mariette

GRÉGOIRE BOURDEAU

À St-Antoine-Abbé, le 11 mars 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Mariette Bourdeau, épouse de Monsieur Jean-May Grégoire. Elle rejoint sa fille Lyne.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: France (Michel), Luc, Charles (Lucie) et Johanne (Luc) ainsi que ses petits-enfants: Geneviève, Mélissa, Valérie, Marjolaine, Mylène, Olivier, Shawn et Antoine, de même que ses arrière-petits-enfants: Auguste, Simone, Livia et Blanche. Elle laisse également ses belles-soeurs et son beau-frère, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.En raison de la situation actuelle, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille en l'église de St-Antoine-Abbé. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.