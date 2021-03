LIZOTTE, Marcel



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Marcel Lizotte, le 11 mars 2021, à l'âge de 81 ans, époux de Françoise Bouchard.Il laisse dans le deuil sa fille Doris (feu Michael Doyle), ses petits-enfants Shelly (Taylor) et Marnie (Daniel), ses deux arrière-petits-enfants Aria et Kylie ainsi que ses soeurs Claudette et Nicole.Dû aux circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité.