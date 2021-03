SCHETAGNE, Jean



À Vaudreuil-Dorion, le 12 mars 2021, est décédé Jean Schetagne à l'âge de 97 ans, époux de Mariette Dancoste et époux en premières noces de feu Jeannine Schetagne.Il laisse aussi dans le deuil ses enfants feu Jean-Marc (feu Blandine Arsenault), Diane (Michel Juteau) et Pierre (Louise Riopel), ses 6 petits-enfants Sylvain (Véronique Beaulieu), François (Sonia Whitton), Stéphane Juteau (Annie Gervais), Nicolas Juteau (Jackie Kim Déziel-Bérubé), Jean-Sébastien (Julie Vachon-Joannette) et Pierre-Luc (Josée Fontaine-Rubi), ses 10 arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs Pauline et Georgette ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier grandement tous les employés du CHSLD Vaudreuil pour les excellents soins apportés au cours des dernières années.En raison de la situation actuelle, une cérémonie religieuse aura lieu à une date ultérieure.