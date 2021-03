FRANCOEUR, Diane



À l'Hôpital général de Montréal, à l'âge de 74 ans, le 27 février 2021, est décédée Mme Diane Francoeur, fille de feu Lucien Francoeur et de feu Aurore Vincelette.Madame Francoeur laisse dans le deuil ses frères et soeurs: André (Lucie), Denise, Michel (Armande) ainsi que Jeannette (Réal). Elle laisse aussi ses neveux, nièces, parents et amis (Jacques).Les cendres seront mises en terre à une date ultérieure en présence de la famille seulement.