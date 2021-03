DOMON, Suzanne née Chassé



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Suzanne Domon née Chassé le 26 février 2021, épouse de Jean-Guy Domon.Outre son époux, elle laisse ses enfants Marie-Hélène (Daniel), Robert (Louise) et Michelle, ses petits-enfants Mathieu, Christina et Noémie, son arrière-petite-fille Livia, son frère François (Agathe) sa belle-soeur Jacqueline ainsi que de nombreux parents et amis.Étant donné les circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE J.J. CARDINAL514-639-1511, www.jjcardinal.ca