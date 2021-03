ISABELLE, Denis

Le 4 mars 2021, à l'âge de 86 ans est décédé entouré de l'amour des siens M. Denis Isabelle, époux de Mme Réjeanne Dulude Isabelle qui ont habité à Saint-Michel-de-Napierville durant plusieurs années. Il était le fils de feu Dorilla Isabelle et Rose-Alda Robert.Outre son épouse, il laisse dans deuil ses enfants Lorraine (Paul Montpetit), Normand (Michel Juneau), ses petits-enfants Frederick Montpetit (Marilou Landry), Annie-Pier Montpetit (Jamie Rankin), Maximilien Montpetit (Arianne Raymond), son arrière-petite-fille Amanda Montpetit; ses frères et soeurs: feu Denise (feu Albert Pié), Jean-Guy (Fleurette Lanctôt), Monique (Lionel Pié), Nicole (feu Jean-Guy Laforest), Robert (Claudette Pinsonneault), Gilberte, Johanne (Michel Hamelin); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Monique (feu Roland Hébert), Gisèle (Réjean Boyer), Gaétan (feu Danièle Grégoire), Florence (Gérard Doiron), Jean-Paul (Chantal Tremblay), Gilles, Madeleine (feu Robert Hébert), Antonine (Simon Brais) et Rosaire (Claire Potvin). Outre la famille proche, il laisse dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront à une date ultérieure à la paroisse de Saint-Michel qui vous sera communiquée au moment opportun.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec) pour lutter contre ces maladies dont il était atteint.