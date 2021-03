LUSSIER, Fernand



À son domicile, le 12 mars 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Fernand Lussier, époux de Mme Micheline Gauthier, demeurant à Rougemont. Il était le fils de feu Blanche Deslauriers, feu Adrien Lussier et feu Marguerite Élizabeth McNeil.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Benoit Lussier), Élisabeth (Martin Jacques), Frédérick, ses petits-enfants: Antony, Jeffrey (Mélissa), Ludovick, Karl, Malika (William), Félix, Arielle, Léo, Karl (Gabrielle), Patrick, Amélie et Neaven, ses soeurs Betty Lou McNeil Schipper, Jane McNeil Schipper, ses belles-soeurs et beaux-frères: Louise (Jean-Claude), Monique (Pierre), Jean-Pierre (Blandine), Jacqueline (Vincent) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.Vu les circonstances, les funérailles auront lieu à l'église de Rougemont à une date ultérieure.En sa mémoire, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.690, RUE STE-MARIE, MARIEVILLE, J3M 1J2450-460-2430 www.maisonjodoin.ca