DESJARDINS, Germaine



À Montréal, le 10 mars 2021 est décédée à l'âge de 89 ans, Germaine Desjardins, épouse de feu André Chamberland.Elle laisse dans le deuil son fils Yves (Diane) ses petits enfants Véronique (Jean-François) et Francis (Louisa) ainsi que ses arrière-petits enfants : Jacob, Mélia, Alexia et Nathan.Étant donné les circonstances il n'y aura pas de rituels funéraires, par contre une cérémonie religieuse aura lieu ultérieurement.En sa mémoire des dons peuvent être faits à la Société Alzheimer.Vous pouvez transmettre un message de sympathie à la famille au www.magnuspoirier.comUn merci spécial au personnel du 7e étage du CHSLD Laurendeau de Montréal pour la gentillesse, les soins et l'empathie démontré au cours des dernières années.