COVID-19: le ministre Christian Dubé se fera vacciner jeudi

La course au vaccin se poursuit chez les élus québécois pour donner l'exemple : le ministre de la Santé, Christian Dubé, recevra son injection jeudi après-midi à Montréal, et la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, fera de même ce vendredi, à Saint-Jérôme.

• À lire aussi: Tous les Québécois qui le veulent seront vaccinés pour la fête nationale, dit Legault

• À lire aussi: Restrictions sanitaires: Québec donne un peu d’oxygène

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Même si M. Dubé est âgé de 64 ans, il est né en 1956, ce qui le rend éligible à la vaccination dans la métropole, où les 65 ans et plus sont invités à prendre rendez-vous pour recevoir une première dose.

«Je vais me faire vacciner à Montréal dans les prochains jours, quand on aura fini ici, à l'Assemblée, cette semaine, et j'espère que je pourrai avoir un AstraZeneca», a souligné mardi soir le ministre de la Santé, en faisant le point sur la pandémie.

Écoutez la chronique de Caroline St-Hilaire à l’émission de Pierre Nantel sur QUB radio:

Sans vouloir en faire «un spectacle», M. Dubé s’est montré ouvert à recevoir son vaccin sous le regard des caméras. Notre Bureau parlementaire a appris mercredi matin qu’il sera vacciné jeudi après-midi.

Sa collègue, la ministre responsable des Aînés et Proches aidants, Marguerite Blais, qui est âgée de 70 ans, a aussi annoncé qu’elle se fera vacciner vendredi, à Saint-Jérôme.

Et je me ferai vacciner à Saint-Jérôme vendredi. Ayant 70 ans et quelques mois - la doyenne des députés - j’ai pris mon rendez-vous et je serai heureuse de le faire avec le vaccin que l’on m’offrira. — Marguerite Blais - Coalition Avenir Québec (@Marguerite_CAQ) March 16, 2021

Legault attend son tour

Le premier ministre François Legault, qui a 63 ans, a expliqué pour sa part qu’il avait décidé d’attendre que la campagne de vaccination soit rendue à son groupe d’âge avant de procéder.

Écoutez La rencontre Dutrizac-Dumont sur QUB radio:

La cheffe libérale Dominique Anglade a souligné mardi que ses députées Christine St-Pierre et Hélène David ont reçu le vaccin d’AstraZeneca.

Je suis estomaquée et troublée par les nombreux messages haineux que je reçois à la suite de mon message sur l’importance de la vaccination! « t’es conne cr.... » « mes condoléances » « RIP » ect...ect... #Triste #Vaccination #Covid19 pic.twitter.com/F9NRJOAyXO — Christine St-Pierre (@stpierre_ch) March 16, 2021

«Je pense qu'on doit faire confiance, on doit encourager les gens à se vacciner. Dans notre propre formation politique, on a des gens qui ont pris le vaccin, et je pense que c'est la bonne chose à faire à ce moment-ci», a-t-elle plaidé.

L’ex-ministre de la Santé, le député libéral de La Pinière, Gaétan Barrette, a été vacciné de son côté vendredi dernier.

Bravo à l'équipe du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île de Montréal. Superbe organisation:



✅ Rendez-vous 19h00

✅ Arrivée 18h43

👏 Vacciné 1908!!!

👍 Rien senti!

😁 Le bonheur!



Merci!!!#polqc pic.twitter.com/zLI9gm0F1i — Dr Gaétan Barrette (@drgbarrette) March 13, 2021

À voir aussi