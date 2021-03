Deshaun Watson est-il allé trop loin?

Le quart-arrière Deshaun Watson fait l’objet d’une poursuite judiciaire pour de présumés gestes à connotation sexuelle et il n’a visiblement pas l’intention de demeurer muet à ce sujet, ayant déjà pris la parole pour se défendre.

Celui qui souhaite quitter les Texans de Houston est visé par l’avocat Tony Buzbee, selon le réseau FOX26 Houston. Le représentant juridique prétend que l’athlète de 25 ans a reçu un message de la part d’une masseuse et «qu’il est allé trop loin». Aussi, Watson a répliqué par la voie des réseaux sociaux.

«Pour répondre à [...] la plainte d’un avocat bien en vue, j’ai été avisé récemment d’une plainte apparemment déposée contre moi. Je n’ai pas pris connaissance de celle-ci, mais je peux dire que je n’ai jamais traité une femme autrement qu’avec le plus grand respect. L’avocat de la plaignante affirme que ce n’est pas pour de l’argent; pourtant, avant d’entamer les procédures, il a proposé un règlement à l’amiable dans les six chiffres, ce que j’ai rapidement refusé. Contrairement à lui, mes visées ne sont pas financières. Il s’agit plutôt pour moi de nettoyer mon nom et c’est ce que je ferai», a-t-il écrit sur Twitter.

Par la passe, Watson a totalisé 4823 verges, 33 touchés et sept interceptions durant la dernière saison. Les Texans n’ont cependant gagné que quatre fois.