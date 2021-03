GAGNON, Francis



Le 4 mars 2021, à l'âge de 36 ans, est décédé monsieur Francis Gagnon, conjoint de madame Kathleen Cadieux.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère Rachel, sa soeur Jade, ses neveux et nièces Ibrahim, Anissa et Isaac, ses belles-filles Maude et Mégane, ses chums Benoit, Philippe, Gros Mick et plusieurs autres.Son sens de l'humour, ainsi que sa bonne humeur vont énormément manquer à ses proches.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comÉtant donné les circonstances actuelles, la famille se réunira en toute intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Refuge des jeunes de Montréal :les-besoins-du-refuge/dons-in-memoriam/Votre soutien peut aussi se faire via l'organisme Suicide action Montréal.