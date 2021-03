RIVET, Claude



À son domicile est décédé Claude Rivet le 11 mars 2021, à l'âge de 77 ans. Il est allé rejoindre son amie de coeur Réjeane Brunet.Il laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Guy Filion) et Michel (Annie Thuot), ses petits-enfants Sarah-Ann, Justin et Océanne, la mère de ses enfants Micheline ainsi que de nombreux parents et amis.Par respect pour ses volontés, il n'y aura pas de rassemblement, ni de funérailles.Des dons pourront être faits en sa mémoire à la Société SLA du Québec ().